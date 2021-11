Bariri: Prefeitura inicia recapeamento asfáltico no Jardim Santa Clara e Industrial

A Prefeitura Municipal de Bariri, por meio da Diretoria de Infraestrutura e Diretoria de Obras e Meio Ambiente, iniciou nesta sexta-feira, 12, os serviços de recapeamento asfáltico referentes ao convênio firmado com a empresa NJ Caetano Empreendimentos Imobiliários LTDA.

A primeira via do município a receber os trabalhos foi a Rua José Edgar Rossi, situada no bairro Jardim Santa Clara. Além dela, receberão o recapeamento asfáltico os seguintes locais: Rua Benedito Pereira Leite (parcial), Rua José Braz Arroteia, Rua Palmares (parcial), Avenida Antônio Fanton (parcial), Rua Piratininga, Avenida Luiz Fanton (parcial), Rua Vereador João Domingues Ferreira (parcial), Rua Prefeito José Carlos Barbosa (parcial), Rua Vereador Gabriel Laguerra (parcial), Rua Vereador Ezealdevar Yespanhol (parcial) e Rua José Gonçalves (parcial).

No total, 19. 136, 82 m2 (dezenove mil cento e trinta e seis metros quadrados e oitenta e dois decímetros) receberão o recapeamento asfáltico nos próximos dias, sendo 12.613,06 m2 (doze mil seiscentos e treze metros quadrados e seis decímetros) no bairro Jardim Santa Clara e 6.523,76 m2 (seis mil quinhentos e vinte e três metros quadrados e setenta e seis decímetros) no Jardim Industrial.

Fonte: Prefeitura de Bariri