Bariri: Prefeitura garante que efetivou todas as matrículas em creche

.

A prefeitura de Bariri, por meio da Procuradoria Jurídica, encaminhou documentos à Justiça de Bariri na noite de quinta-feira (29) relatando que efetivou todas as matrículas pendentes em lista de espera para vagas em creche.

O prazo dado pelo Judiciário para o cumprimento da determinação terminava pontualmente às 8h05 desta sexta-feira (30). Uma das sanções era a aplicação de multa no valor de R$ 5 mil ao prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB).

Na manifestação à Justiça, o Executivo pede a extinção do processo, já que houve efetivação das matrículas em lista de espera. O pedido será apreciado pelo Judiciário.

A administração municipal remeteu nos autos lista das crianças matriculadas por creche/pré-escola, comprovante de matrícula de todas as crianças remanescentes, inclusive com a assinatura do responsável legal e composição das salas, berçários e creches e ata da reunião realizada entre o prefeito Abelardo Simões Filho e as diretorias envolvidas.

Nessa reunião, foram discutidos remanejamentos e adequações nas listas de vagas em creches. Mais duas salas foram abertas na creche Carmen Sola Modolin Aquilante. Também houve pedido à Creche Madre Leônia para abertura de 10 vagas de berçário 2.

Terminada a reunião, houve contato com todos os pais em lista de espera, convocando-os para a efetivação de matrícula. Os dados constam no sistema da Secretaria Escola Digital. Houve plantão até 19h30 na Diretoria Municipal de Educação a fim de atender os pais que trabalham em horário comercial.