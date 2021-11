Bariri: Prefeitura abre inscrições para concurso público

A prefeitura de Bariri abriu inscrições para Concurso Público 001/2021, de 19/11/2021.

As inscrições podem feitas via internet no site www.consesp.com.br no período de 19 de novembro a 02 de dezembro de 2021.

O Edital completo e a relação dos empregos estará disponível no site: www.consesp.com.br.

Quadro de cargos efetivos a serem preenchidos por concurso público

Emprego Remuneração (R$) Grau de instrução e requisitos

Agente Administrativo 1.128,13 Ensino Médio Completo e noções básicas de informática

Agente Comunitário de Saúde 1.555,14 Ensino Médio Completo e residir na área em que atuar

Agente de Combate as Endemias 1.555,14 Ensino Médio Completo

Agente de Fiscalização Sanitária 1.555,14 Ensino Médio Completo

Agente Escolar 1.100,00 Ensino Fundamental Completo

Assistente Social 2.091,50 Curso Superior de Serviço Social

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 1.100,00 Ensino Médio completo

Auxiliar de Enfermagem 1.128,13 Ensino Médio Completo e habilitação legal para exercer as atividades

Auxiliar Odontológico 1.100,63 Ensino Médio Completo

Cuidador 1.128,13 Ensino Médio Completo

Dentista 2.197,39 Nível superior com habilitação legal

Dentista PSF 5.900,11 Nível Superior Completo, com habilitação legal

Enfermeiro Padrão 2.091,50 Nível superior, com habilitação profissional legal

Enfermeiro Padrão PSF 2.812,83 Nível superior, com habilitação profissional legal

Farmacêutico 2.091,50 Nível superior, com habilitação legal

Fisioterapeuta 2.091,50 Nível Superior e Habilitação legal

Instrutor de Laboratório de Informática 1.633,87 Nível de Ensino Médio em Técnico em Informática

Médico Clínico Geral 3.262,03 Nível superior e Habilitação legal

Médico Neurologista 3.262,03 Nível superior e Habilitação legal

Médico Pediatra 3.262,03 Nível superior e Habilitação legal

Médico PSF I 16.238,23 Nível Superior Completo e Habilitação legal

Médico PSF II 8.133,37 Nível Superior Completo e Habilitação legal

Médico Psiquiatra 3.262,03 Nível Superior e Habilitação legal

Motorista 1.156,34 Ensino Fundamental Completo e ter CNH Letra D

Oficial Administrativo 1.480,21 Ensino Médio Completo

Operador de Máquina 1.156,34 Ensino Fundamental completo, habilitação legal e ter CNH Letra D

Orientador de Projetos Sociais 1.156,34 Ensino Médio Completo

Professor Auxiliar de Educação Básica I 16,04 h/a Curso superior com licenciatura de graduação plena ou curso normal em nível médio ou superior

Professor Auxiliar de Educação Básica II 16,04 h/a Curso superior com licenciatura de graduação, com habilitação específica ou formação superior

Professor Auxiliar de Educação Infantil 16,04 h/a Curso superior com licenciatura de graduação plena ou curso normal em nível médio ou superior

Professor de Educação Básica I 16,04 h/a Curso superior com licenciatura de graduação plena ou curso normal em nível médio ou superior

Professor de Educação Básica II 16,66 h/a Curso superior com licenciatura de graduação, com habilitação específica ou formação superior

Professor de Educação Infantil 16,04 h/a Curso superior com licenciatura de graduação plena ou curso normal em nível médio ou superior

Psicólogo 2.091,50 Nível superior com habilitação legal

Técnico Administrativo 2.744,24 Ensino Médio Completo

Técnico de Enfermagem 1.408,89 Ensino Médio Completo e Habilitação legal para exercer as atividades

Fonte: Prefeitura de Bariri