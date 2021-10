Bariri: Prefeito diz que prioridade é desobstruir vias e retomar bombeamento de água no manancial

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) diz que várias frentes de trabalho estão atuando neste domingo (24) para solucionar ou pelo menos minimizar os efeitos do forte temporal que atingiu Bariri no início da madrugada.

Estão nas ruas equipes da prefeitura de Bariri, Defesa Civil, Setor de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) e a empresa terceirizada Latina Ambiental.

Segundo o prefeito, a prioridade é a desobstrução de vias públicas para normalização do trânsito e a religação da energia elétrica no Manancial São Luis. Por causa desse problemas, várias regiões da cidade estão sem o fornecimento de água. A CPFL Paulista foi acionada e está religando a energia no local.

Bariri sofreu com a queda de árvores e de galhos em várias regiões do município. Motosserras e outros equipamentos são utilizados para a desobstrução de ruas e calçadas. Em seguida, será feita a limpeza dos locais.

O tempo está colaborando para que as equipes consigam realizar o trabalho, que deve se estender por todo o domingo (24).

Foto: Alcir Zago/Candeia