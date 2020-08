Bariri: Polícia Militar recupera munições e objetos furtados

Na quinta-feira, 20, em Bariri, durante patrulhamento pela área central, a equipe da Polícia Militar (PM) se deparou com um indivíduo carregando uma mochila nas costas e olhando para as residências de modo não natural. Em virtude da atitude, no mínimo suspeita, foi realizada abordagem ao transeunte e promovida a busca pessoal. Durante a ação, vários objetos foram encontrados dentro da mochila, tais como:

Oito munições calibre .50, cinco munições para fuzil calibre 762, 40 metros de fios elétricos, um relógio de pulso; um hidrômetro, uma torneira, uma chave de fenda e um aparelho de GPS.

Atentos aos fatos criminosos ocorridos em datas anteriores pela área, os Policiais Militares prontamente traçaram relação entre o material encontrado com o material furtado em no dia 19, extraído de uma residência nas proximidades dali.

Diante de tudo, a vítima foi identificada e rapidamente contatada; que compareceu no local e, sem sombra de dúvidas, reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade. Frente aos fatos, pessoas e objetos foram encaminhados ao Distrito Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária, a par da situação, elaborou o boletim de ocorrência e seus apêndices, liberando o abordado que responderá a Inquérito Policial.

Fonte: PM