Bariri: PM identifica autores de furtos e receptação

A Polícia Militar (PM) de Bariri identificou nesta segunda-feira (23) dois autores de furtos e três autores de receptação. Na ação, duas vítimas tiveram seus bens restituídos.

Por volta das 10h, a equipe da PM foi acionada pela vítima, A. T. S., 25 anos, que relatou um furto em sua residência, localizada no Bairro do Livramento.

Ela indicou como autor do delito T. S. A., 23 anos. Foram levados de sua casa roupas, panelas, um sistema de som, dois botijões de gás, um PlayStation 2 e um facão.

Na sequência, os policiais localizaram o suspeito, que confessou o furto e indicou quem teria cometido o delito juntamente com ele. Trata-se de R. C. O., 40 anos, também localizado.

A equipe realizou diligências e localizou duas das pessoas que compraram os objetos furtados, além de identificar uma terceira pessoa, sendo recuperados o facão e uma bicicleta furtada em outra data.

Diante disso, todos foram conduzidos à Polícia Civil de Bariri, onde foram ouvidos e liberados para responderem em liberdade. Os objetos foram devolvidos às partes.