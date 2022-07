Bariri participa de homenagem à Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e Prêmio Ruth Souza

Sábado (23), o governo do Estado fez a entrega do prêmio Ruth de Souza para mulheres negras que se destacaram no enfrentamento ao racismo e na promoção da igualdade social.

O evento, promovido pela Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN), foi realizado no Museu Afro Brasil e contou com apoio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa e da curadoria do museu.

Bariri participou do evento, representado pela primeira-dama, Anaí Lagata Padovani Martins Simões, presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Bariri, Clarina Genaro; e a integrante da Asssociaçao Cultural Quilombo, Elsi Santos.

A homenagem é realizada anualmente pelo Conselho em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e ao Dia Nacional de Tereza de Benguela, ambos celebrados em 25 de julho. Foram laureadas personalidades negras que atuam em diversas áreas, entre elas, psicologia, pedagogia e empreendedorismo.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria Especial de Comunicação