Bariri: Paróquias divulgam horário de missas do Natal

As três paróquias de Bariri divulgaram esta semana, o horário de missas da véspera (Missa do Galo) e do Dia de Natal.

Segundo Padre Ériko Thiago Nogueira, a Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central da cidade, vai celebrar a missa na sexta-feira, 24, véspera de Natal às 20h. No sábado, Dia de Natal, haverá somente uma celebração a partir das 19h, na Igreja Matriz.

Na Paróquia de Santa Luzia, nos altos da cidade, Padre Carlos Menezes Jr. celebra a Missa do Galo, na sexta-feira, a partir das 20h. No sábado, 25, haverá duas missas de Natal, uma na Igreja de São José às 17h, e outra na Igreja de Santa Luzia, a partir das 19h.

Padre Leandro Pimentel, do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, inicia a programação natalina sexta-feira, 24, com a Missa do Galo às 19h. A Missa de Natal será na manhã do sábado, 25, a partir das 9h.

Padre Evandro já adiantou que as missas de Ano Novo, na próxima semana, dia 31 de dezembro, sexta-feira, e 12º de janeiro, sábado, serão no mesmo horário das de Natal.

As três comunidades destacam que no domingo, 26 de dezembro e 2 de janeiro, as missas serão celebradas em horário normal.

Programação das Missas de Natal

DIA HORA CELEBRAÇÃO LOCAL

24/12 (sexta) 19h Missa do Galo Santuário

20h Missa do Galo Santa Luzia

20h Missa do Galo Nossa Senhora das Dores

25/12 (sábado) 9h Missa de Natal Santuário

17h Missa de Natal São José

19h Missa de Natal Santa Luzia

19h Missa de Natal Nossa Senhora das Dores

Confissões

De 21 a 23 de dezembro, de terça a quinta-feira, os católicos baririenses têm horário de confissões do Natal.

Terça-feira, a partir das 19h, o sacramento da confissão será concedido na Paróquia de Santa Luzia, nos altos da cidade.

Quarta-feira, 22, as confissões serão realizada sna Igrema Matriz Nossa Senhora das Dores, na região central, em dois períodos: à tarde, a partir das 14h; e à noite, a partir das 19h.

Quinta-feira, 23, as confissões vão ocorrer no Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, a partir das 19h.