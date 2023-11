BARIRI: Obras na ponte do Córrego Sapé interditam Claudionor Barbieri

O trecho da Avenida Claudionor Barbieri entre a Avenida Vice-prefeito Sérgio Forcin e a Rua Antônio de Queiroz será interditado para a realização de uma obra na ponte do Córrego Sapé, ao lado da Avenida Emílio Pastrello, a partir desta quarta-feira, dia 22 de novembro.

A orientação do Setor de Trânsito é que o condutor que estiver com seu veículo na Av. Vice-prefeito Sérgio Forcin siga reto no sentido da rotatória em frente à Polícia Militar, adentre na Rua Valentim Cassiola e siga seu trajeto pela Avenida João Lemos.

Já para moradores dos altos da cidade, a recomendação do Setor de Trânsito é de que utilizem a Avenida das Indústrias.

Os veículos de grande porte também devem fazer uso da Avenida das Indústrias, ou até da Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antônio Fortunato (Expressa Sul).

Demais orientações do Setor de Trânsito são de que o trânsito na Avenida Emílio Pastrello, ao lado do Córrego Sapé, fica restrito a moradores do trecho interditado da Claudionor Barbieri e à Empresa Rossi Madeiras, localizada no local. Já na Rua Valentim Cassiola, que dá acesso à Avenida João Lemos, deverá ser respeitada a placa “Proibido Estacionar” das 8h às 20h. (Fonte: Assessoria de Comunicação)