Bariri: Novo decreto permite eventos com música ao vivo

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) assinou novo decreto (nº 5.704, de 4 de fevereiro), com o objetivo de permitir a realização de eventos com música ao vivo.

No entanto, o público deverá permanecer sentado, sendo proibidas as pistas de dança.

O novo decreto traz modificações no anterior, nº 5.698, de 17 de janeiro deste ano. Aquela norma proibiu atividades de entretenimento em bares, restaurantes etc., inclusive música ao vivo.

Agora, houve liberação das atividades, mas ainda com restrições a fim de minimizar a transmissão do novo coronavírus.

O novo decreto permite atividades de lazer e entretenimento relacionados a casas de eventos, áreas comuns, playground, salões de festas, piscinas em condomínios e atividades dedicadas à realização de festas, eventos ou recepções.

Devem ser respeitadas as seguintes condições:

– Restringir a 70% do total da capacidade de lotação presencial do estabelecimento;

– Implantar medidas que visem impedir a aglomeração de pessoas nas entradas dos estabelecimentos, mantendo uma distância de segurança de 1 metro entre cada pessoa, inclusive em filas eventualmente formadas no estabelecimento, bem como para ocupar assentos;

– Uso obrigatório de máscara de proteção facial por todos os clientes, participantes/convidados, funcionários/colaboradores e proprietários;

– Higienização total do local e assentos.