Bariri: Novena da padroeira começa nesta terça-feira

Tem início nesta terça-feira (6) a novena da padroeira de Bariri, Nossa Senhora das Dores.

Nos dias de semana as celebrações começam às 19h. No sábado (10) e domingo (11) as missas têm início às 18h.

Nos dias 6, 7 e 8 a novena será celebrada pelo padre Ériko Thiago Nogueira, pároco da Paróquia Nossa Senhora das Dores.

Na sexta-feira (9) é a vez de Carlos Menezes Júnior, da Paróquia de Santa Luzia.

No sábado (10) estará em Bariri o padre Osvaldo de Oliveira Rosa, que também é prefeito de Catanduva.

No domingo (12) a novena será celebrada pelo padre Ademir Michieletto, que já foi pároco da Matriz de Bariri.

O bispo da Diocese de São Carlos, Dom Luis Carlos Dias, estará no município no dia 12 de setembro (segunda-feira)

Um dia depois (terça-feira) o padre Ramon Ramos, de Jaú, celebra o penúltimo dia da novena.

No dia 14 de setembro (quarta-feira) a missa ficará a cargo do bispo auxiliar da diocese, Dom Eduardo Malaspina.