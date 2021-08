Bariri: Mulher morre após acidente na estrada do bairro Boa Vista

Daniela Baggio Domingues, 38 anos, morreu após grave acidente na estrada rural que dá acesso ao bairro Boa Vista na noite de sábado (14).

A mulher seguia pela estrada no sentido bairro – centro.

Nesse momento, por motivos a serem esclarecidos, ela perdeu o controle de direção do veículo e colidiu em cheio com um poste de concreto às margens da via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou fazer o desencarceramento, já que a vítima ficou presa às ferragens.

Daniela foi socorrida em estado gravíssimo ao Pronto Socorro de Bariri, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada no hospital.

A vítima estava sozinha no momento da colisão.

Texto e foto: Diego Santos