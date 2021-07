Bariri: MP requisita abertura de inquérito policial contra Márcio Alves Jr

Ex-servidor da prefeitura apontou suposta fraude em licitação no atual governo – Foto: Arquivo/Candeia

O promotor de Justiça Nelson Aparecido Febraio Jr decidiu pelo arquivamento de representação feita pelo ex-chefe do Setor de Infraestrutura da prefeitura de Bariri Márcio Aparecido Alves Júnior. O caso será apreciado pelo Conselho Superior do Ministério Público.

Também requisitou a instauração de inquérito policial contra o ex-servidor comissionado porque teria agido com dolo (má-fé) no encaminhamento da representação junto à Promotoria de Justiça.

A apuração é dos crimes de representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente, e tentativa de denunciação caluniosa.

Alves Júnior procurou o MP apontando que o atual governo teria direcionado licitação para contratação de empresa de limpeza. No início do mês a Latina Ambiental iniciou a prestação de serviço em Bariri.

O promotor de Justiça ouviu servidores públicos e obteve esclarecimentos por meio de documentos.

“Conforme se denota de toda instrução probatória acima, a denúncia/representação cuidou-se de mais uma informação falsa, com interesses escusos”, cita o representante do MP.

E continua: “como se nota de todo o exposto, o representante/noticiante apresentou o expediente nesta Promotoria do Patrimônio Público e Social apontando fraudes e crimes a agentes públicos mesmo tendo ciência da falsidade do que se alegava.”

(Mais informações na edição impressa de 24 de julho)