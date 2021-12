Bariri: Motociclista de 27 anos morre após acidente

Márcio Aparecido da Silva, de 27 anos, morreu depois que a moto que conduzia colidiu com o poste de uma placa de sinalização. O passageiro da moto, que tem 26 anos, também se feriu mas com menor gravidade.

Segundo apurado, dois ocupavam uma moto Honda CG, que transitava no sentido centro – bairro, pela Avenida Sergio Forcin.

No momento em que se aproximou da esquina com a Rua José Edgar Rossi o condutor perdeu o controle de direção e os dois caíram no solo após colidir com uma placa de sinalização.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento do acidente. É possível ver que eles se desequilibram, aparentemente sem nenhuma intervenção de terceiros. Ambos perdem o capacete com a força do impacto.

Populares acionaram os Bombeiros e a Polícia Militar. Os dois foram socorridos ao Pronto Socorro da Santa Casa.

Márcio, que estava em situação mais grave, teve hemorragia interna e precisou de uma cirurgia de emergência, que foi feito na UTI da própria Santa Casa. Horas depois o quadro piorou e ele veio à óbito.

O outro ocupante da moto sofreu escoriações pelo corpo e segue em observação no Pronto Socorro da Santa Casa.