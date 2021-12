Bariri: Moradores alertam para ‘cratera’ no Jardim Maria Luiza

Moradores do Jardim Maria Luiza requisitaram nota do Candeia com relação à duas ‘crateras’ que se formaram na Av Vicente Ticianeli, após as chuvas dos últimos dias

Segundo informado, já foi solicitado reparo junto à prefeitura. Motorista que passarem pela região precisam ter atenção redobrada.