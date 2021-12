Bariri: Moradora reclama de terreno com mato e entulho

Moradora da Rua Aparecida Maria de Campos Galvão, no Jardim Pavão, em Bariri, reclama de terreno repleto de mato e entulho perto de sua casa.

Segundo ela, há muito tempo o problema existe e piora porque cada vez mais pessoas passam por ali e vão despejando lixo e galho.

Uma preocupação da moradora é que a sujeira resulte no aparecimento de escorpiões e outros bichos em sua residência.

Diz também que já entrou em contato com a prefeitura, mas até o momento nenhuma providência foi tomada.

O terreno já teria sido comercializado e agora está à venda novamente, conforme placa no local.