Bariri: Mariana é o primeiro bebê nascido na Santa Casa em 2022

O primeiro bebê de 2022 é uma menina. Mariana Maria Fava nasceu no começo da noite deste domingo (02), de parto cesárea às 18h55 na Nova Santa Casa. Mariana veio ao mundo pesando 2390 kg e é filha do casal Vanessa Cristina Moreira (30 anos) e Maikon José Fava (32 anos). É com imensa alegria que desejamos muita saúde para a pequena Mariana e felicidades ao papais!

Texto e Foto: Assessoria de Comunicação da Santa Casa