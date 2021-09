Bariri: Manutenção na bomba do poço do Jardim Santo André irá demorar

A bomba situada no Poço Santo André está em curto e será necessário realizar a retirada dela para reparo. A informação é do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba).

Na manhã desta segunda-feira (27) a autarquia relatou que devido a um pico de energia elétrica o painel havia sido queimado, no entanto, o problema é mais grave.

“É um serviço grande e trabalhoso que necessita de empresa especializada”, informa o Saemba, que está entrado em contato com as empresas da região para a realização do serviço.

Tendo em vista a gravidade e a dificuldade da realização do serviço, não será possível normalizar o abastecimento nesta segunda-feira (27).

A previsão é que a água seja novamente bombeada aos moradores dos jardins Santo André I e II, Jardim Romero I e II e Jardim Garotinho no fim da tarde de terça-feira (28).