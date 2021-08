BARIRI: Manancial seca e prefeitura monta comitê de crise hídrica

Segundo Éder Cassiola, superintendente do Serviço de Água e Esgoto do município de Bariri, o Manancial São Luiz, que abastece vários bairros próximos ao centro da cidade, encontra-se com capacidade mínima de água neste sábado, 21.

Segundo Cassiola, as bombas que servem bairros como Jardim Industrial 1 e 2, Maguim Villas, Santa Lúcia e parte do Centro, entre outros, precisaram ser desligadas às 18h. “Quem depende de água da rua está sem água e sem previsão de volta”, afirmou.

Nós próximos dias, já a partir deste domingo, 22, será montado um comitê de crise na prefeitura de Bariri para tratar do assunto e definir medidas emergenciais.

“Nós do Saemba pedimos a todos que neste momento, mais do que nunca, economizem água”, finalizou o superintendente.