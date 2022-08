Bariri: Lixeira é danificada e resíduos acumulam em balneário

Na segunda-feira (29) a prefeitura de Bariri verificou que a lixeira situada no Balneário Vale do Tietê, às margens do Rio Tietê, em Bariri, foi danificada.

Pode ter ocorrido acidente envolvendo veículo ou ação proposital para quebrar a lixeira.

Segundo o diretor municipal de Infraestrutura, Claudenir Rodrigues (Fredy), há um mês a prefeitura realizou ampla limpeza no local e aumentou o tamanho da lixeira, para que pudesse acumular maior quantidade de lixo.

Mesmo assim pessoas continuaram a despejar resíduos fora dela, emporcalhando o local.

Fredy diz que a administração municipal terá de utilizar mais recursos públicos para colocar a lixeira em pé novamente. Pede a colaboração das pessoas que seja feito o uso correto dela.

Vale informar que o serviço de coleta de lixo é feito duas vezes por semana no balneário, acesso ao Ancoradouro Marcos Belluzzo.