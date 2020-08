Bariri: Lago Municipal vai ganhar memorial e ‘selfie point’

Quem passa pelo Lago Municipal Prefeito Accácio Masson nota que o local vem recebendo algumas melhorias. Calçadas foram refeitas, a pista de skate e o parquinho ganharam nova pinturas e na pracinha localizada na Rua Rui Barboza, está sendo construído um memorial com a frase “Eu Amo Bariri” (foto).

Ainda nas imediações do Lago Municipal, o Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava recebeu nova pintura e, em breve, serão construídas galerias para captação de águas pluviais. Quando chove muito no local são constantes as inundações e o tráfego de veículos é prejudicado.