BARIRI: Justiça suspende leilão do prédio da Santa Casa

O juiz do Trabalho Gabriel Calvet de Almeida determinou a suspensão do leilão para venda do prédio da Santa Casa de Bariri.

O motivo é que a defesa do hospital requereu a impenhorabilidade do imóvel. Agora, os exequentes (autores da ação ajuizada em 2018) devem se manifestar sobre a alegação dos advogados da Santa Casa.

Após o posicionamento dos credores, os autos retornarão ao juiz para deliberações.

É a segunda vez que o leilão é suspenso. A venda do imóvel havia sido decidida em outubro do ano passado, com data marcada para o dia 6 de dezembro.

No entanto, a defesa do hospital conseguiu suspender o leilão para que houvesse a retificação no cadastro do valor da avaliação.

Avaliação feita no passado calculou a área da Santa Casa em R$ 6 milhões, no entanto, levantamento mais recente apontou que o imóvel valeria mais de R$ 19 milhões.