BARIRI: Justiça marca leilão do prédio da Santa Casa

O juiz do Trabalho Gabriel Calvet de Almeida determinou a venda do prédio da Santa Casa de Bariri. A data do leilão foi marcada para o dia 28 de março de 2022, às 13, no site http://www.satoleiloes.com.br

A venda do imóvel havia sido decidida em outubro do ano passado, com data marcada para o dia 6 de dezembro.

No entanto, a defesa do hospital conseguiu suspender o leilão para que houvesse a retificação no cadastro do valor da avaliação.

Avaliação feita no passado calculou a área da Santa Casa em R$ 6 milhões, no entanto, levantamento mais recente apontou que o imóvel valeria mais de R$ 19 milhões.

(Mais detalhes na edição impressa do Candeia de sábado, dia 12)