Bariri: Jovem fica gravemente feriado em acidente entre moto e caminhão

Na manhã desta quarta-feira (13) ocorreu um acidente no trevo do Lago, em Bariri, envolvendo uma motocicleta e um caminhão.

O trevo fica na Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304).

Equipe do Corpo de Bombeiros está no local para socorro das vítimas. O jovem condutor da moto teve ferimentos graves e foi conduzido ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri.

Por causa do acidente, o trânsito ficou interditado no trevo.

