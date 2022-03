Bariri: Jessé Lyra deixará diretoria de Obras e Meio Ambiente

Ex-diretor Márcio Nascimento é o mais cotado para assumir a pasta

O diretor municipal de Obras e Meio Ambiente, Jessé Prado Lyra, irá deixar a pasta. A informação foi confirmada pelo prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB).

De acordo com o chefe do Executivo, o ex-diretor Márcio Nascimento é o mais cotado para assumir o cargo. Nascimento foi diretor de Obras em governos recentes e foi exonerado assim que Abelardo assumiu a prefeitura, em janeiro de 2021.

Jessé estava no primeiro escalão do governo municipal desde o início do ano passado. Primeiramente, assumiu a Diretoria Municipal de Infraestrutura. No fim de fevereiro deste ano, foi transferido para Obras e Meio Ambiente.