Bariri: Instalação de balança na SP 304 pode por fim a plantio de árvores

Informação foi divulgada pelo Padre Ériko Thiago Nogueira – Foto: Arquivo/Candeia

O Padre Ériko Tiago Nogueira, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, de Bariri, gravou um vídeo e postou em sua página no Facebook, relatando que funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estão em trecho da Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304).

Segundo relato deles ao pároco, as árvores plantadas no Dia de Finados do ano passado terão de ser arrancadas para que seja instalada balança móvel no local.

O Candeia acionou a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual dos Transportes para verificar o andamento dessa obra.

Crianças

Cerca de 50 mudas de árvores foram plantadas em vários locais de Bariri durante o Dia de Finados de 2020, em iniciativa promovida pelo pároco, com participação de crianças.

Segundo Ériko, a ideia surgiu da iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que considera o ano de 2020 recorde de queimadas e desmatamento e seca. Para tentar reparar esses danos, o órgão sugeriu que houvesse o plantio de árvores no Dia de Finados.

Parte das árvores foi plantada às margens da SP-304, a cerca de 400 metros do trevo da avenida do Lago Municipal.