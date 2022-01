Bariri: Giuliano Griso deixa Diretoria de Obras

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) assinou portaria determinando a exoneração do diretor municipal de Obras, Giuliano Griso. O pedido de demissão foi feito pelo próprio Griso, que assumiu o cargo em janeiro, assim que o prefeito tomou posse.

No sábado passado (25), na coluna Samburá, o Candeia tratou do assunto. Conforme a nota, o intuito é que ele saia candidato a deputado estadual pelo MDB nas eleições de outubro, em dobradinha com Baleia Rossi (MDB), candidato a deputado federal.

O Candeia entrou em contato com Abelardo Simões para saber quem irá suceder Griso no cargo. O jornal aguarda o retorno do prefeito.