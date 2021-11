Bariri: Fiéis voltam a celebrar missa de Finados no cemitério

Após dois anos, padre Ériko Thiago Nogueira, da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores de Bariri, voltou a celebrar missa campal de Finados, na Necrópole Municipal. Desde 2019, devido à pandemia de COVID-19, a missa em homenagem aos entes falecidos ocorria através de meio remoto. Muitos fiéis compareceram à celebração, que teve início às 7h30, com tempo bom. A oferta do dia foi destinada ao Lar Vicentino de Bariri. Grupo de voluntários vicentinos permanece durante o dia no portal de entrada, recebendo donativos, que serão revertidos para manutenção dos serviços prestados pela entidade. Do lado de fora, diversas barracas foram montadas para a venda de flores, alimentos e frutas. Outra solenidade prevista neste dia é a inauguração de Memorial Silvia Fernandes Davides, em homenagem às vítimas da COVID-19, realizada pelo Rotary Club de Bariri.