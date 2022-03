Bariri: Ex-vereadora Rosângela Daniel morre aos 58 anos

Morreu na sexta-feira (4) a professora e ex-veradora Rosângela Benedita Daniel, aos 58 anos de idade.

Ela deixa dois filhos. O corpo será velado no Velório Municipal, a partir das 7h deste sábado (5), com sepultamento marcado para as 11h.

Rosângela atuou por dois mandatos como vereadora. A primeira legislatura foi entre 2001 e 2004. Depois foi reeleita para ocupar uma cadeira no Legislativo de 2005 a 2008. Em 2008 ela concorreu novamente ao cargo, mas ficou como suplente.

Que nesse momento de tristeza e luto haja paz, conforto, coragem e amor. Nossos sentimentos a familiares e amigos.