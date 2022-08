Bariri: Entidades receberam R$ 502,94 do Troco Solidário em julho

No mês de julho, o Projeto Troco Solidário arrecadou R$ 4.023,54, valor que rendeu a cada entidade beneficiada R$ 502,94.

A iniciativa arrecada recursos ao ‘arredondar’ para cima o valor das compras em dinheiro realizadas no comércio local, quando o consumidor doa a diferença e renuncia ao troco.

As entidades beneficiadas por esse projeto são: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); LAV – Lar, Amor e Vida (Casa Abrigo); Centro de Promoção Social (CPS), Creche Madre Leônia, Focinho Carente, Lar Vicentino, Associação Cultural Quilombo e Santa Casa de Bariri.

Onze parcerias

Atualmente o programa conta com 11 empresas parceiras: Casa São Paulo, Casa de Carnes São Pedro, Comercial Pregon, Supermercados Aquilante (três lojas), Supermercado Carvalho, Supermercados Michelassi (duas lojas), Supermercado Pegorin, Supermercado Ultra Serve, Milioni Agro Shopping, Mini Shopping Manzutti e Casa Alvorada.

Elas fazem o encaminhamento do valor arrecadado através de relatório mensal. É nesses locais que o consumidor faz a doação.