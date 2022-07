Bariri: Eleitor com mobilidade reduzida e deficiência pode votar em outra seção

O Ministério Público Eleitoral em Bariri informa que o eleitor com mobilidade reduzida ou com deficiência poderá habilitar-se para votar, nas eleições deste ano, em outra seção de seu município.

O prazo para alteração da seção iniciou-se nesta segunda-feira (18) e vai até 18 de agosto.

Conforme a promotora de Justiça Eleitoral Gabriela Silva Gonçalves Salvador, a previsão da mudança está contida na resolução nº 23.674, de 2021, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O eleitor com mobilidade reduzida ou com deficiência pode procurar o Cartório Eleitoral de Bariri para obter mais informações. A unidade localiza-se na Avenida Francisco Paula de Carvalho, 41, na Vila Santa Terezinha. O telefone para contato é (14) 3662-1463.