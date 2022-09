Bariri: Diretorias concluem obras de desvio da Ponte do Cabral

As Diretorias de Obras e a de Infraestrutura da Prefeitura de Bariri, finalizaram o desvio na Ponte do Cabral, destinado à passagem de veículos leves e caminhões até três eixos com velocidade reduzida. O local recebeu sinalização de trânsito.

O trabalho foi realizado em conjunto com a Defesa Civil de Bariri e as obras do desvio foram concluídas no último dia 20 de agosto.

Em 27 de julho, foi realizada vistoria técnica pelas diretorias responsáveis, por conta do recalque da estrutura da ponte, que apresentava brechas, rachaduras e trincas.

A ponte foi construída há mais de 60 anos e, por isso, as equipes da Prefeitura não conseguiram acesso ao projeto estrutural, esclarece o diretor de Infraestrutura e diretor da Defesa Civil de Bariri, Claudenir Rodrigues, o Fredy. “Além disso, o uso da ponte por passageiros de veículos de grande porte vem aumentando nas últimas décadas e, com o aumento da carga sobre a estrutura, a mesma foi cedendo. Para completar, o rio possui sinais de assoreamento”, esclarece Fredy.

Após vistoria, foi constatado que a ponte pode sofrer colapso, colocando em risco a segurança, integridade física e vida de pessoas que transitam no local. “Sendo assim, o local foi interditado e as vias de acesso foram limitadas aos moradores da região”, completa o diretor.

Fonte: Assessoria de Comunicação