Bariri: Deputada entrega prêmio de concurso nacional à Coeba

A deputada federal Maria Rosas (Republicanos-SP), 1ª Procuradora Adjunta da Secretaria da Mulher, esteve em Bariri nesta segunda-feira (27) para entregar premiação a vídeo elaborado por alunos da Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba), vencedor da 8ª edição do Concurso de Vídeos Lei Maria da Penha.

O trabalho feito pela aluna Giovana Zanôni Benatti, com orientação da professora Édi Maria Canhetti, foi destaque na região Sudeste.

Compareceram à solenidade realizada na escola e também no Espaço Cultural João Baptista de Mello o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), primeira-dama Anaí Lagatta Padovani Martins Simões, diretoras Stefani da Silva Borges (Educação) e Suzane Dinis Albranti (Ação Social), vereadores Airton Pegoraro (MDB) e Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB), conselheiros tutelares, entre outros.

Os prêmios dados pelos parceiros apoiadores do projeto (Banco Mundial e Facebook/Meta) são um kit de equipamentos de produção de conteúdo, incluindo produtos tecnológicos, e um troféu e diploma de menção honrosa para o aluno premiado e para cada professor orientador.