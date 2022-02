BARIRI: Curso de confeiteiro profissional está com inscrições abertas

Até o dia 25 de fevereiro, estão abertas inscrições para curso “Seja um Confeiteiro Profissional”, que será ministrado na Escola Profissionalizante Francisco Leoni, ligada ao Senai, de 7 a 22 de março, de segunda a sexta-feira, das 13 às 17h.

As inscrições devem ser realizadas na sala do Sebrae Aqui, instalada na Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib), com Verônica e através do telefone (14) 3662-8400.

O curso resulta de parceria entre o Sebrae e a Diretoria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Bariri e é direcionado a pessoas a partir de 18 anos.

As vagas são limitadas e o certificado de conclusão do curso (com no mínimo 75% de presença) serve para dar entrada no crédito do Banco do Povo.

O curso de confeiteiro profissional tem o objetivo de ensinar as principais técnicas da confeitaria: preparo de massas, recheios e coberturas, montagem e decoração de doces e bolos, aplicadas ao receituário.

