Bariri: Conselho Tutelar recebe Jeep Renegade e outros equipamentos

A prefeitura de Bariri entregou na tarde desta segunda-feira (6) equipamentos destinados pelo governo federal ao Conselho Tutelar de Bariri.

Já estão no município um Jeep Renegade, cinco computadores e um refrigerador. Faltam chegar impressora, bebedouro de água e televisor.

Participaram do ato o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), presidente da Câmara Municipal, diretora municipal de Ação Social, Suzane Dinis Albranti, Benedito Antonio Franchini (PTB), vereador Luis Renato Proti (MDB), conselheiros tutelares Cristiane da Silva Reis Pultrini, Keila Cristina Martins, Gilberto Vieira Camargo e Gismeire Gasparotto Raineri e voluntário João Domingos Cardoso Leonel (Jota Cardoso).

O município de Bariri vinha pleiteando há algum tempo a remessa de equipamentos para a melhoria do atendimento do Conselho Tutelar de Bariri.

Em fevereiro de 2020, Abelardo Simões, que presidia o MDB Jovem de Bariri, chegou a encaminhar ofício ao deputado federal Baleia Rossi (MDB) solicitando gestão junto ao governo federal para atendimento do pedido.