Bariri: Chuva e ventos fortes causam estragos

Uma forte chuva que caiu em Bariri e teve início da madrugada deste domingo, 24, causou vários estragos.

A chuva foi seguida de forte ventania, derrubando árvores, arrancando galhos, destruindo coberturas e arrancando fios, deixando muitos moradores sem energia elétrica em boa parte da madrugada deste domingo.

Segundo dados da Defesa Civil da cidade de Bocaina, foram cerca de 50 mm de água, que vieram acompanhados de fortes ventos, e derrubaram árvores e fachadas também na região.

Houve queda de árvores na Praça Joaquim Lourenço Correa (Praça da Matriz), ao longo da Avenida Benedito Pereira Aguiar, na marginal, em frente do Terminal Rodoviário e outros pontos da cidade.

A força do vento arrancou galhos de árvores e de palmeiras em diversos trechos de Bariri. Praticamente nenhuma área verde e praça da cidade escapou do temporal. Em alguns locais do município os galhos caídos estão interditando parcialmente as vias.

Coberturas também foram arrancadas, como em sorveteria situada na Praça Dr. Carlos Baltazar da Silva Azevedo (Jardim dos Morros), perto da rotatória da Avenida Perimetral Domingos Antonio Fortunato (Expressa Sul), e outdoor situado na Rua Rui Barbosa, perto do cruzamento com a Avenida João Lemos.

A prefeitura de Bariri, o Corpo de Bombeiros e a empresa terceirizada Latina Ambiental terão muito trabalho para retirar galhos e árvores caídos.