Bariri: Chuva adia evento cívico na Praça da Matriz

Diretoria de Educação deve realizar atividades no fim de semana

Devido à chuva desta quarta-feira (7), a Diretoria Municipal de Educação, Cultura e Esportes decidiu adiar as atividades em comemoração ao 7 de Setembro e ao centenário da Praça Joaquim Lourenço Corrêa – a Praça da Matriz.

De acordo com a diretora da pasta, Stefani Borges, o evento deverá ser realizado no próximo fim de semana. O Candeia publicará dia e horário assim que houver definição pelo poder público.

As atividades teriam início às 8h com inauguração do monumento que marca os cem anos da praça. A inspiração para a confecção da obra foi o trabalho vencedor de um concurso de desenhos promovido pela Diretoria de Educação nas escolas de Ensino Fundamental de Bariri.

O artista escolhido para confeccionar a obra foi o rapper e escultor Luiz Fernando Cesário – o Colmeia – e a aluna vencedora do concurso que inspirou a obra é Yasmin Correa Protti, do oitavo ano da Escola Estadual Idalina Viana Ferro, sob a orientação da professora de arte Vanessa Cisneiro D`Antônio

Também nesta quarta-feira (7) estava agendado o depósito dos registros atuais em uma cápsula do tempo que será aberta apenas em 2072 (daqui 50 anos), quando a praça contará 150 anos. As escolas, entidades e demais órgãos de representatividade municipais foram convidados a guardar as suas memórias nesta cápsula.

O evento contaria ainda com apresentações culturais das escolas, bem como da Banda Marcial Alexandre Giuliano Gallo.