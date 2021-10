Bariri: Cemitério terá missa em Finados

Celebração será às 7h30 de terça-feira, dia 2

Na terça-feira (2), feriado de Finados, haverá missa no cemitério a partir das 7h30. Caso haja chuva, a celebração será transferida para a Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores. No ano passado não houve missa no local por causa da pandemia da Covid-19.

Outras celebrações de Finados são às 7h na Igreja de São José, às 8h no Santuário Nossa Senhora Aparecida e às 19h nas igrejas Nossa Senhora das Dores e Santa Luzia.

O padre Ériko Thiago Nogueira está promovendo duas atividades no feriado.

Às 9h30 pretende reunir pessoas, em especial crianças, em frente do bebedouro situado no Lago Municipal.

O objetivo é que o grupo de dirija a propriedade rural situada a 600 metros em direção a Itaju para o plantio de mudas de árvores. A ideia é homenagear pessoas já falecidas.

Às 15h, também no lago, haverá soltura de lambaris. Crianças são convidadas a participarem do repovoamento de peixes. No local.