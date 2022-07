Bariri: Cemitério fechado a partir das 15h na sexta-feira

A Prefeitura de Bariri anuncia que a Necrópole Municipal vai permanecer fechada a partir das 15h, nesta sexta-feira, 8 de julho.

O local vai passar por serviço de dedetização com o objetivo de prevenir a proliferação de baratas e escorpiões.

No sábado, 9 de julho, as portas do cemitério voltam a ficar abertas, dentro do horário regular, para visitação e outras atividades cotidianas.