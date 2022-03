Bariri: Casa da Mulher oferece dia especial para as mulheres

As atividades incluem roda de conversa, atendimento jurídico, dicas de beleza e curso de procuradoria popular- Foto Divulgação

Nesta terça-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, a Casa da Mulher Mariana Forti Bazza oferece programação especial às mulheres. As atividades incluem roda de conversa, atendimento jurídico, dicas de beleza e curso de procuradoria popular.

Logo pela manhã, a partir das 9h, as participantes são recepcionadas com coffe break, seguida de roda de conversa até às 11h. O tema é Educação dos Filhos, sob coordenação da psicóloga e terapeuta, Maria Deise Brocco Ferrari.

Ainda no período da manhã, advogada indicada pela OAB Subseção 180 Bariri permanece no local para atendimento jurídico gratuito.

Tarde

A partir das 13h, nova roda de conversa orienta as participantes sobre o tema Planejamento Familiar, com a psicóloga Deise Bolini.

Das 14 às 17h, elas vão contar com uma Tarde de Mulher, ocasião em que vão curtir dicas de beleza, maquiagem e cuidado com os cabelos e mãos.

A vereadora e procuradora especial da mulher, Myrella Soares da Silva, vai estar presente para atendimento junto às mulheres.

Noite

A programação se encerra no período noturno com a aula inaugural do curso sobre Procuradoras Legais Populares, das 19h às 22h, na Emef Prefeito Modesto Masson.

Está prevista recepção às participantes e apresentação das etapas da capacitação.

Fonte: Assessoria de Imprensa