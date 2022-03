Bariri: Carros se envolvem em acidente no centro

Dois automóveis envolveram-se num acidente na tarde desta segunda-feira, dia 14.

Por motivos a serem apurados, VW Gol e GM Corsa colidiram no cruzamento entre as ruas João Lemos e Benedito Pereira de Aguiar, perto da Autoeletro Beira Rio.

Houve danos de média monta nós dois carros.O trânsito ficou complicado no local.