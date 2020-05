Bariri: Carros invadem residências em dois acidentes

O condutor de um Chevrolet Monza cinza, placas de Bariri, perdeu a controle de direção e derrubou o muro de uma casa no bairro Santa Helena, em Bariri, neste domingo, 24.

Segundo apurado, era por volta de 5h quando o acidente aconteceu. O condutor seguia pela Rua Salvador de Alice. De acordo com a neta da proprietária da residência, o homem que estava dirigindo estaria embriagado.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú onde foi feito o registro e foi liberado após o pagamento de fiança. Na casa, ficou para trás o prejuízo e por sorte ninguém se feriu no imóvel.

Outro acidente

Outro veículo perdeu o controle de direção e invadiu uma casa neste domingo, 24, dessa vez o fato aconteceu na Avenida Padre João Eid, bairro Domingos Aquilante.

De acordo com informações coletadas pela reportagem, o veículo VW Gol vermelho seguia pela avenida, no sentido centro-bairro, quando que, por motivos a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle de direção do automóvel e colidiu com o muro de uma residência.

Com o impacto muro e portão foram derrubados e o veículo foi parar dentro do quintal da residência.

O condutor foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros até o Pronto Socorro da Santa Casa com escoriações aparentemente leves. Na casa ninguém se feriu.

Fonte: Diego Santos