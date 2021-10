Bariri: Campanha realiza coleta de garrafas de vidro

Diretoria de Saúde e Setor de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Bariri promovem a Campanha de Coleta das Garrafas de Vidro nos dias 13 e 14 de novembro, sábado e domingo.

A ação está sendo desenvolvida das 07h às 17h, em parceria com a Diretoria de Obras e Meio Ambiente, Diretoria de Infraestrutura e Mazo & Giacon Ltda.

A campanha integra a Semana Estadual de Mobilização para Prevenção das Arboviroses e tem como objetivo coletar e destinar corretamente as garrafas de vidro descartadas no município.

A ideia é combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, responsável pela transmissão da dengue.

Nos dias e horários indicados, os moradores devem deixar as garrafas de vidro que serão descartadas nas calçadas de suas residências, visando seu recolhimento para descarte apropriado.

Fonte: Assessoria de Imprensa

Box: 13 de novembro

Jd. Maria Luiza ll e lll;

Vila Santa Helena;

Núcleo I, II, III e IV;

Jd. Iguatemy;

Jd. Esperança II;

Jd. Santo André I e II;

Jd. Brasil 500;

Jd. Domingos Aquilante;

Jd. Santa Rosa;

Jd. Santa Clara;

Vila São José;

Vila Santa Inês;

Jd. São Marcos;

Jd. Esperança I;

Jd. Garotinho;

Jd. Romero.

Box: 14 de novembro (07h às 17h):

Vila conceição;

Vila Americana;

Jd. América;

Parque dos Ipês;

Jd. América;

Jd. Maravilha;

Residencial Morumbi;

Residencial Mirágua;

Residencial Ecoville;

Residencial Canto Verde;

Residencial Viuval I e II;

Jd. São Francisco;

Jd. das Américas;

Jd. Beltrame I e II;

Jd. Umuarama;

Jd. Bela Vista;

Vila Santa Terezinha;

Centro;

Vila Maria;

Jd. Nova Bariri;

Jd. Paulista;

Jd. Paraíso;

Jd. Esplanada;

Jd. Alvorada;

Jd. industrial I e II;

Maguim Vilas;

Bairro Livramento;

Residencial Canaã;

Jd. Europa;

Viva Mais;

Jd. Atenas;

Jd. Primavera I e II;

Jd. Lucila;

Yang I, II e III;

Jd Maria Luiza;

Cidade Jardim;

Polo Industrial;

Jd. Pavão.