Bariri: Caminhões envolvem-se em acidente na SP-304

Dois caminhões envolveram-se em acidente na Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304) na tarde desta quarta-feira (20), em Bariri.

Os veículos transitavam no sentido Bariri-Jaú, no mesmo sentido de direção. Possivelmente por causa da interrupção do fluxo de veículos devido a obras na pista, um dos caminhões atingiu a traseira do outro. A batida ocorreu perto da balança móvel do DER.

O motorista do primeiro caminhão não teve ferimentos. O condutor do segundo veículo ficou prensado nas ferragens, mas aparentemente sem ferimentos graves.

Ele foi conduzido por equipe do Corpo de Bombeiros de Bariri ao pronto-socorro da Santa Casa local. Reclamava de dores nas costas.