Bariri: Câmara cobra Corpo de Bombeiros por retirada de caminhão

Por unanimidade de votos, a Câmara de Bariri aprovou dois requerimentos cobrando explicações do comando do Corpo de Bombeiros pela retirada de um caminhão utilizado pela corporação no município, que atende também Boraceia e Itaju.

Os documentos foram discutidos e aprovados em sessão realizada na noite de segunda-feira (3).

No fim de semana o caminhão auto-tanque foi levado a Jaú. O motivo é que o veículo da cidade vizinha está em manutenção.

Para os vereadores, a criação do Corpo de Bombeiros em Bariri foi de grande importância e, além disso, os munícipes pagam uma contribuição lançada junto com o IPTU para manutenção do serviço.

Outra reclamação é que a corporação poderia ter cedido caminhão de cidade onde há mais veículos, deixando, assim, de desguarnecer Bariri, que só possui um caminhão para o atendimento.