Bariri: Buraco causa transtorno no Jardim Maravilha

Moradora do Jardim Maravilha, em Bariri, encaminhou reclamação ao jornal Candeia sobre buraco em via pública no cruzamento entre as Ruas Antonio de Queiroz e David Farah, perto da Emei 4 e do cemitério.

Segundo ela, houve solicitação de protocolo junto à prefeitura desde fevereiro deste ano, mas até o momento nenhuma providência teria sido adotada.

“Quando chove, vira uma piscina e espirra água no meu muro e portão”, diz ela.

O buraco fica ao lado de rampa de acesso para quem utiliza cadeira de rodas e também para quem tem carrinho de bebê.