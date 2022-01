Bariri: Saemba troca a bomba d’água do Jardim Santa Helena

As equipes contratadas pelo Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) retiraram por volta das 10h desta segunda-feira a bomba que queimou no poço do Jardim Santa Helena.

Agora, será colocada bomba reserva para que a água seja bombeada novamente. A previsão da autarquia é que o fornecimento de água volte a ser feito na tarde desta segunda-feira (17).

Assim que a bomba queimou na madrugada de domingo (16), o Saemba colocou uma bomba manual, que ficou em operação até por volta das 19h de domingo (16), quando parou de funcionar.

Enquanto a água não chega às casas, a autarquia pede que os moradores economizem o máximo possível.

Manancial

Outro problema ocorreu no fim de semana no Manancial São Luis. No sábado (15) houve queda da energia elétrica no local.

A CPFL Paulista realizou o conserto no domingo (16), por volta das 12h. Três horas depois a água começou a ser bombeada novamente até a Estação de Tratamento de Água (ETA) para tratamento e distribuição aos moradores.