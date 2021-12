Bariri: Astra e Van se envolvem em acidente no trevo principal

Um Chevrolet Astra e uma Van envolveram-se em acidente na manhã desta segunda-feira (13) no trevo principal de Bariri, na Rodovia SP-304.

O automóvel transitava pela Avenida Orlando Belluzzo Neto (que liga a Avenida 15 de Novembro ao Lago Municipal). Por motivos a serem apurados, houve colisão com Van que transporta trabalhadores, a qual seguia no sentido DCBio-trevo de Bariri.

Com o impacto, a condutora do Astra teve ferimentos leves, ficando desorientada. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Bariri. O motorista da Van reclamou de dores no ombro.

Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri para atendimento.