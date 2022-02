Bariri assina convênio para instalação de pátio de veículos

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) assinou na segunda-feira (7) no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em São Paulo, convênio de cooperação técnica, administrativa e operacional para a instalação do pátio no município.

Na capital paulista o prefeito reuniu-se com o diretor-presidente do Detran, Ernesto Mascellani Neto.

Com isso, Bariri ficará responsável pela execução dos servidos destinados à remoção, guarda e depósito de veículos removidos, em virtude de infração às normas de trânsito.

A instalação do pátio é um pedido da Polícia Militar (PM), que atualmente não tem onde encaminhar veículos envolvidos em infrações de trânsito.

Segundo o prefeito, a atual administração tem feito triagem de áreas institucionais para a possível instalação do pátio. Com o convênio assinado, será dado início ao processo de licitação para definir a empresa responsável pelos serviços.

Abelardo Simões ressalta que a conquista teve o apoio dos deputados federal Baleia Rossi (MDB) e estadual Jorge Caruso (MDB) e do assessor parlamentar Gilson Girotto.