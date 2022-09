Bariri: Árvore em frente ao prédio Albatroz será erradicada

Como parte da programação do Plano de Controle e Segurança do Sistema de Arborização Municipal da Prefeitura de Bariri, para realização de podas preventivas e supressão de árvores em risco, as Diretorias de Obras e Meio Ambiente e a de Infraestrutura, juntamente com Defesa Civil Municipal, vão realizar a erradicação da árvore localizada no canteiro em frente ao Condomínio Residencial Edifício Albatroz.

Foi identificado, de acordo com a avaliação da Defesa Civil e das autoridades da área fitossanitária, que a árvore da espécie Jequitibá Rosa está doente e oferecendo risco às pessoas e veículos que transitam no local.

A informação do responsável pelo Setor de Meio Ambiente da Prefeitura de Bariri, Sincler Policarpo, é de que, devido às condições fitossanitárias da árvore e devido ao seu grande porte, o que a torna inadequada àquele local, vem ocorrendo constantemente queda de galhos e troncos, colocando em risco a vida das pessoas.

“Portanto, em ação conjunta e como parte do Planejamento Municipal, será feita a supressão da árvore. Mas é importante reforçar que a árvore será substituída por outra espécie mais adequada ao local, pois aquela área é pública e tem grande circulação de pessoas e veículos”, esclareceu Sincler.

Ele explica, ainda, que toda ação relativa ao meio ambiente feita pela administração municipal tem como base critérios técnicos. “Nada é feito à revelia, temos o acompanhamento de diversos órgãos da administração municipal, bem como o envolvimento de muitos profissionais. E também o acompanhamento de profissionais de fora da Prefeitura de Bariri, como é o caso do Corpo de Bombeiros, por exemplo”, acrescentou Sincler Policarpo.

A erradicação da árvore no canteiro em frente ao Condomínio Residencial Edifício Albatroz será feita nesta quarta-feira (14), a partir das 8 horas, pela equipe do Corpo de Bombeiros, com a participação da Prefeitura Municipal e da Empresa Latina, com apoio da Polícia Militar.

A orientação é que a população evite o local durante a manhã desta quarta-feira (14). Também, o trânsito estará impedido nas ruas José Bonifácio e nas Avenidas de acesso ao Edifício Albatroz como a José Jorge Resegue e a Antônio José da Silva.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri